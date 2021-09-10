金山區公所與農業局一同推廣2021金山甘藷季線上平台。（金山區公所提供）

金山區長與里長體驗焢窯。（金山區公所提供）

北海岸為新北市甘藷主要產區，其中金山區甘藷遠近馳名，夏末初秋正是甘藷盛產季節，今年因疫情關係並配合防疫政策，金山區公所特別集結金山地區農會與在地青農，於線上平台推出「買金山甘藷抽大獎」活動，即日起至10月10日止，只要在特定平台購買金山甘藷，就有機會把電動機車騎回家。

金山區天然資源得天獨厚，擁有─半砂質黏土土壤、陽明山系水源灌溉、東北季風吹拂，造就新北市金山區的甘藷鬆軟Q甜冠全台，金山農友出產的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷都是甘藷中的極品，富維生素A、B1、B2、C及鐵、鈣等礦物質，營養價值高。

金山區長廖武輝表示，金山區公所特別結合多元化的購買平台，除了實體通路─金山地區農會可以現場購買或電話訂購外，金山甘藷已在電商平台「SHOPLINE」上架；北北基地區民眾亦能於「LINE TAXI」專業農所推出的蔬果箱購得優質的金山甘藷。

廖武輝說，購買甘藷還可參加抽獎活動，最大獎品Gogoro電動機車，還有65吋液晶顯示器、掃地機、氣炸鍋等多項好禮，期盼將品質優良的金山甘藷推廣至全國。

此外，9月23、24日及9月25、26日分別在都會區的板橋農會及台北希望廣場舉辦展售會，讓大家搭捷運就可以方便購買，與家人分享。

活動詳情可查詢新北市金山區公所網站（http：／／www.jinshan.ntpc.gov.tw／）及臉書專頁（https：／／www.facebook.com／jinshangov），或電洽「2021金山甘藷季活動小組」：02-23212738。