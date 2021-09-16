中秋節4天連假將至，新北市漁業處將於18日連假第一天在野柳漁港藍色公路候船亭下舉辦「野柳假日活蟹市集」，販售來自捕蟹船主的第一手萬里蟹，下午1時還有100份2斤399元活蟹福袋搶購活動，另有10份加倍送，399元就能買到4斤活蟹，為避免群聚，漁業處提醒排隊民眾保持1.5公尺社交距離，2時憑號碼牌領取付款。

漁業處表示，秋天是品蟹的好季節，捕蟹船主與產銷班媽媽為了萬里蟹產季到來，將於18日下午1時開放民眾搶購百份2斤399元的產地限定活蟹福袋，對比市價將近是打對折，又適逢萬里蟹10周年，現場抽出10份加倍送，用399元就可以買到2斤加2斤共4斤活蟹，現以三點蟹、花蟹為主。

漁業處提醒，活蟹市集將於18日下午1時開始發放號碼牌，現場會架紅龍柱規劃排隊動線，請提早到場排隊民眾保持1.5公尺社交距離注意防疫， 並聽從現場工作人員引導避免群聚，現場市集代表另會抽出10位加倍送的幸運兒，2時開始憑號碼牌領取付款。

漁業處表示，因應疫情，市集鼓勵民眾現場購買活蟹可選擇請產銷班媽媽代為烹煮帶回家享用，也可以買回家自行大火蒸個8分鐘再燜5分鐘，今年假日市集自18日持續到11月28日，此外，今年萬里蟹與電商平台也合作推出外1799元的帶鱻蟹宴及萬里蟹熟蟹福袋，詳情可上萬里蟹官網查詢。