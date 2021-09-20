本土疫情是否衝擊住宿餐飲業？根據財政部資料庫顯示，以5、6月銷售額來看，住宿業最多掉近6成，餐飲業最多掉2成6；19日新北市深坑老街中午用餐時間，餐廳湧現許多民眾上門，讓業者趁這波中秋連假增加一些收入。（鄧博仁攝）

今天是中秋連假第3天，公路總局表示，昨（19）日上午起部分風景區路段包括台2線關渡至淡水、台2線龍門至福隆即出現車潮；快速公路銜接國道路段，台65線往國道3號方向土城一至土城二交流道、台74線往國道3號方向大里至霧峰東向及南屯至快官西向、台86線歸仁至關廟東向等路段，中午時段亦有車多情形。

今日公路總局預估各大風景區路段於上午10點至晚上7點將湧現出遊車潮，包含台2線福隆至瑞濱、萬里至大武崙、關渡至淡水、台3線及台7線大溪至慈湖、台9線礁溪路段、台14甲線霧社至清境農場、台21線日月潭等路段；往返南北及花東地區的省道城際道路(台1線楓港至水底寮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、台61線西部濱海公路)則預計自上午10點至晚上10點出現返回工作地車潮，整日交通量蘇花公路北向預計達1萬1000輛次、南迴公路往屏東方向估達1萬3000輛次、台1線楓港往水底寮估達2萬5000輛次，提醒用路人出發前預為規劃行程並提早出發。

公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛2931班次，疏運3萬5482人；東部國道客運路線共計行駛668班次，疏運1萬1809人。

相關疏運資訊，民眾均可至公路總局網站(https：／／www.thb.gov.tw)查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，亦可多加利用公共運輸多項優惠。