越南近期受Delta病毒疫情肆虐，加上當地疫苗覆蓋率不到3％，41歲「小彬彬」溫兆宇與小13歲的越南嫩妻小英，礙於疫情，已分離1年半之久，平常靠視訊通話維繫感情，加上工作忙碌，小彬彬說「現在也還沒結到婚啊，剛好可以考驗一下」，感情能不能走到最後，他似乎很隨緣，沒把話說死。

小彬彬當初因開攝影工作室，經朋友介紹認識擔任化妝師的越南姑娘小英，進而牽起情緣。有兩段婚姻的他去年初與小英在越南登記結婚，不過台灣部分要辦理結婚登記，依照規定兩人要在駐越南代表處的面試才可以，但因疫情關係，面試不斷延期，就算寫陳情書申請線上面談都不行，導致結婚手續遲遲無法辦好，至今身分證配偶欄還是空白。

越南疫情嚴峻，小彬彬和小英基本上每天視訊通話，關心彼此，小英告訴小彬彬，當地的社區都封起來，民眾不能隨意出門，想買東西要打電話給糾察隊來送。只是快2年無法相聚，小彬彬無奈地說：「但也沒辦法，目前就先這樣子，能夠視訊維持就視訊，實在是疫情的關係，也無法怪誰。」

之前經營羊肉爐熱炒店，小彬彬常喝酒、熬夜造成右大腿的髖關節壞死，他趁上月底換人工關節，動了4個小時手術，住院1個禮拜，9月1日拆線，他說：「超痛的，走路還不太能走，但還是必須得趕快回到工作崗位。」他的餐飲事業因疫情停擺，因對影視事業有興趣，前陣子疫情期間線上直播教戲劇課，以他多年的演藝經驗，希望培訓更多新人，進軍直播與廣告市場。

小彬彬2段婚姻生3個兒子，小小彬升高二、迷你彬已國三，最小的兒子萌萌彬現在小四，監護權歸第二任前妻小君。小彬彬大概1年多沒見到小兒子，「那時生意剛好不好，疫情讓小吃店也做不起來，準備重新再起步時，身邊其實沒有太多錢，不想在這情形下去找小孩。」因為他覺得這樣好像沒做好父親角色，也算激勵自己，等事業穩定後，再去找萌萌彬，認為給前妻照顧不擔心，平時透過臉書了解小孩的動態。

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