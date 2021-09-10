有將近一半學生寫下「我想要考一百分」、「全部考一百分」、「考好成績」、「考第一名」等心願。(吳建輝攝)

校長曾俊堯認為，應是新生在父母親望子成龍、望女成鳳的期待下對自己的期許，校長相當肯定父母親對子女、對學校的期待，但覺得有滿分的態度和父母的陪伴才是更為重要的。(吳建輝攝)

許多家長會用「你很棒唷」、「媽媽覺得你表現100分」等方式鼓勵孩子，因此孩子可能將100分當作對自己的期許，跟我們解讀的考試100分是沒有直接關連。(吳建輝攝)

今年開學因疫情關係家長不能陪同入校，新生只能靠自己摸索校園，結交新朋友，彰化縣溪湖鎮媽厝國小讓所有小一新生寫下心之祈願卡，有近一半新生寫下考一百分的心願，讓人不禁好奇小一新生寫下考一百分心願的動機是什麼？校長曾俊堯認為，應是新生在父母親望子成龍、望女成鳳的期待下對自己的期許，校長相當肯定父母親對子女、對學校的期待，但覺得有滿分的態度和父母的陪伴才是更為重要的。

媽厝國小小一新生用注音寫下心願，有學生寫下「想踢足球」、「交好朋友」、「當選手」等願望，但觀察祈願卡就發現，其中有將近一半學生寫下「我想要考一百分」、「全部考一百分」、「考好成績」、「考第一名」等心願，這般強烈的學習動機值得親師循循善誘、協助我們的孩子完成自我實現。

「100分是什麼意思？」校長曾俊堯認為，小一新生可能連100分是什麼都不知道，從小家長灌輸的觀念會影響孩子，許多家長會用「你很棒唷」、「媽媽覺得你表現100分」等方式鼓勵孩子，因此孩子可能將100分當作對自己的期許，跟我們解讀的考試100分是沒有直接關連。

但曾俊堯也坦言，這一兩年觀察學生確實有類似情形，壓力大的孩子背後，通常都會有焦慮的父母，孩子希望功課進步、身體健康、抑或是想要父母陪伴，這些內在需求的層面，更值得我們去關注。

曾俊堯說，大環境確實改變家長與孩子，甚至是老師，但他相信孩子都是純真的，透過老師的引導，啟發學生的思維、創造力、好奇心，培養獨立的思考能力，當然家長的陪伴也是很重要，多了解孩子的內在，與其對抗他們不如轉移孩子的注意力，培養孩子興趣，讓孩子真正成為學習的主人。