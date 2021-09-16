金鐘視帝龍劭華14日晚間驟逝，享壽68歲，女兒陳璇中午在個人IG發千字文章，並配上龍劭華的照片弔念，曾期許「有一天可以跟爸爸站在同一個高度對戲」的她，如今這個願望已經無法實現，不過2019年剛出道時，就曾和父親龍劭華共同演出廣告微電影，當時還直接被吼到瞬間飆淚。

龍劭華和陳璇在微電影中就是飾演父女，龍劭華為了給女兒過上好日子，頂著酷暑推著賣涼粉的攤子，在街頭四處奔波，在家裡更是把有冷氣的房間讓給女兒，自己則是睡在客廳沙發，導致全身腰痠背痛，沒想到卻發現女兒偷錢，並拿著裝錢的罐子當場質問，更怒吼：「錢，是不是你偷的」，這句話讓陳璇當場直接淚崩，最後誤會解開父女倆互相擁抱，讓所有人看了為之動容，事後陳璇表示父親太會帶戲，才會聽他一吼眼淚就直接掉下來。

金鐘影帝龍劭華父女曾同台飆戲。（圖／ 目映台北Youtube）

龍劭華對兒女相當疼愛，過去因為苦惱不知道如何和孩子相處的他，還私下向于美人尋求解決方法，此外，曾表示希望兒女繼承衣缽的他，在女兒陳璇進軍演藝圈時，坦言相當開心，更四處跟大家介紹女兒，父女倆同在演藝圈打拚，不僅能聊的話題變多了，也會隨時關心彼此近況，關係可以說是更加親密。

【龍劭華逝世，用影像悼念龍哥】金鐘影帝龍劭華父女首度同台飆戲，陳璇入戲被吼到哭？！（影片提供/德廚床寢-Lattoflex形象微電影｜目映台北）

陳璇在沉寂多時，中午在個人IG發千字文章悼念龍劭華，寫道：「我應該要更常打電話給你的，好想再抱抱你，聽你叫我妹妹」，字句裡充滿悲痛情緒，更表示本來想等疫情過後，再一起開車並親自幫龍劭華留影拍照，如今卻發生憾事，而她不忘感謝各界連日來的關心，強調自己有幸是龍劭華的女兒，接著感性告白：「我會很想你的。你就放心地往前走吧。我愛你。」