日本桌球天后福原愛，7月宣布與江宏傑離婚，5年婚姻正式畫下句點，隨後便在東奧復工，更不斷更新微博，透露出進軍大陸市場的企圖心，如今她更著手一項「新事業」，讓日媒推測是「要回小孩的計畫」。

據日媒《週刊女性》報導，福原愛從東奧轉播賽事復出後，更在帕運桌球最後一天賽事現身會場，過程中面露笑容和工作人員合照，展現親民作風的一面，根據知情人士透露，她來到會場是要拓展新事業，知名運動用品公司「三英」將於秋季發表全新桌球台，產品也在會場中展示，桌球台形狀並不同於以往是橢圓形非四角形，而會做岀此項改良，主要是符合福原愛曾提過「希望行動不便的人，甚至是老人和小孩，都能愉快使用」的想法。

福原愛母親近年由於身體不佳，得靠輪椅代步，因此無法像過往般打桌球，因此推出這款設計，或許是希望圓了她有朝一日能和小孩及母親三代同堂打桌球的夢，因此被推測是「要回孩子」的一種計畫，不過福原愛並未對此事做出任何回應。

福原愛恢復單身後，接受陸媒訪問時，展現事業的強大企圖心，加上從小就在大陸訓練桌球，自然說得一口流利東北腔，因此深受大陸球迷喜愛，人氣更是居高不下，讓外界推測她未來會將事業重心放在大陸市場，至於江宏傑則是邊拚演藝事邊養育孩子，近來更投入實境節目《全明星觀察中》，事業運越來越旺。