蔡英文總統今天上午接見台灣護理典範獎得主，肯定首屆護理典範獎得主鍾信心在護理界服務近80年，對國家及社會有非常大的貢獻；也感謝護理師的付出，期勉大家一起共同努力，讓護理界成為守護台灣重要的力量。

衛福部今年首度頒發第一屆「台灣護理典範獎」，由高雄市近百歲護理師鍾信心獲選。鍾信心於1944年投入護理工作，奉獻護理界至今長達79年，她用生命寫下寶貴的台灣護理史，也是跨時代的傳奇國寶。

鍾信心今天與中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣護理學會理監事等人赴總統府，接受由蔡英文總統頒發的「台灣護理典範獎」獎狀及獎章。

蔡英文首先恭喜鍾信心得到衛福部第一屆「台灣護理典範獎」，是大家都非常珍惜的國寶，也希望透過獎項能告訴台灣社會，鍾信心一生為台灣的付出。

她說，鍾信心已經在護理界服務近80年，樹立典範、提攜許多護理界的後進，對國家及社會有非常大的貢獻。尤其他曾經擔任臺南護理專科學校的創校校長，培育很多護理界的接棒人才，對台灣護理界的發展非常重要。因此，她今天非常榮幸能當面恭賀鍾信心得獎，也表達最深的感謝和敬意。

蔡英文也感謝護理師朋友，在疫情期間不眠不休的投入，她之前與護理界溝通時，聽到他們的故事都覺得很不忍心，很多護理師同仁怕家人受到影響，都不敢回家；也有為了照顧病患，好幾個小時不能上洗手間、喝水，「他們的貢獻跟犧牲真的非常大」。

她也感謝護理師護士公會全聯會理事長高靖秋、台灣護理學會理事長陳靜敏，在疫情期間為護理師同仁加油打氣、照顧他們的心情，以及在防疫政策及措施給予政府許多幫忙與建議。也希望大家一起共同努力，讓護理界成為守護臺灣重要的力量。