回鍋參選黨魁的前新北市長朱立倫則在幕僚陪同下現身。（趙婉淳攝）

國民黨主席選舉電視辯論今天登場，爭取連任的現任主席江啟臣帶著太太劉姿伶陪同出席，大方在媒體面前牽手合影，粉紅放閃淡化辯論的肅殺氣氛；回鍋參選黨魁的前新北市長朱立倫則在幕僚陪同下現身，朱強調，他帶著熱愛中華民國、國民黨的心情前來，這就是他的「吉祥物」。

國民黨主席選舉開打，4位候選人先前抽到的號次依序為江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，今天4位候選人到場受訪時，都用力比出自己的號次。

首先抵達的江啟臣，由太太劉姿伶、發言人吳亮儀、政大外交系教授鄧中堅陪同，應援團大打「溫情牌」，面對媒體要求牽手來者不拒，現場瀰漫著浪漫氣氛，江受訪時泰然自若，滿臉笑容，強調「太太是我的定海神針」，來幫他加油打氣。

劉姿伶也心疼表示，江啟臣每天都很忙，不只有這段（競選）期間，每天回到家都很累，江啟臣接話說，他忙到沒時間，所以今天帶太太來，每天回家倒頭就睡，還好習慣了。

隨後抵達的朱立倫穿著淺藍色西裝，他強調，他最愛的是「正藍」，每天幾乎都穿藍色，不管是西裝、休閒裝，都是藍色。至於加持辯論的吉祥物，朱說，今天帶著熱愛中華民國、國民黨的心情來，這就是他的吉祥物。

被問到昨晚準備辯論狀況，江啟臣坦言，昨天準備到很晚，直到早上還在準備，因平常行程蠻多，能準備多少算多少，今天就盡全力。朱立倫指出，今天是意見交換，都是自己同志、好朋友，自然就好，他每一天都在各地跟黨員同志有很多說明會，大概都是用說明會的方式跟大家表達。