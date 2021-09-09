國民黨主席候選人張亞中拋出「和平備忘錄」，引起深藍基層支持，尋求連任的國民黨主席江啟臣今接受廣播專訪表示，張亞中若當選主席，應該會比現在差，張教授是很好的理論大師，但現實的政治和理論有很大差距。

從政之前也身為學者的江啟臣坦言，當實際從事政治後，會發現很多時候並非理論上所講的，國民黨現在除了面對內部改革，還有外部戰爭，這127年老店一面開店、一面整修，還要面對未知挑戰，這都非理論能形容的，對國民黨而言，不只有兩岸議題，還有其他要處理的事情。

江啟臣指出，過去17個月來歷經黨內改革，和14縣市整合協調，他自信自己是4位候選人中，最了解當前黨主席的角色任務，已做好準備，最能無縫接軌，他也不會把黨主席位置當成借殼上市的跳板，或者當成拿來做為自己理論創造聲量的地方。

至於前智庫副董事長連勝文抱怨去年黨中央下令不能逆時中，江啟臣表示，他沒有參與這個討論，並不清楚，但黨中央絕對沒有下令不能逆時中。對於此次黨魁選舉，江說，因涉及投票率，在防疫優先下，他很難評估票數，去年補選投票率有3成多，這次是否達到4成或4成5，有待後續發展。