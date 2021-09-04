韓國娛樂節目《演中Live》3日公布韓星身價排行，日前以Netflix韓劇《屍戰朝鮮：雅信傳》回歸小螢幕的全智賢居冠，今年年收入超過4億台幣，亞軍是她《來自星星的你》搭檔金秀賢，第3名「國民MC」劉在錫，是前5名中唯一一位非演員，再來為年初以《黑道律師文森佐》再創事業高峰的宋仲基，全能男神李昇基則奪下第5名寶座。

全智賢主演《來自星星的你》及《藍色大海的傳說》，每集劇酬約1億韓元（約240萬台幣），和李英愛是唯二單集酬勞破億的韓女星，今年除了《雅信傳》外，與朱智勛主演《智異山》也將在10月上檔，不過她光是代言就荷包滿滿，單支廣告1年高達10億（約2400萬台幣）價碼，目前手上共有16個，種類包山包海，被笑稱是只要打開電視一定能看到她，推估今年收入超過170億韓元（約4億台幣）。

金秀賢因《星你》身價水漲船高，當時單集酬勞5000萬至1億，但因該劇在全亞洲造成極大熱潮，當年她出演1集大陸節目就能有5.2億韓元（約1250萬台幣）的演出費，退伍後主演《雖然是精神病但沒關係》直接翻倍來到單集2億韓元（約480萬台幣），與車勝元主演新劇《那天晚上》更高達5億韓元（約1200萬台幣），廣告代言費也有10億韓元之多，粗估今年收入逾130億（約4億台幣）。

劉在錫剛出道時每集節目的出演費僅6.4萬韓元（約1530台幣），如今主持費已漲了235倍，目前單集主持價碼，無線3台1000萬到1500萬韓元（約24萬到36萬台幣），有線台2000萬到2500萬韓元（約48萬到60萬台幣），不含季播節目，光是《Running Man》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》 、《玩什麼好呢？》3個固定主持，月收就有2.2億韓元（約525萬台幣），年收入27億以上（約6452萬台幣） ，手上還握有8個廣告，代言費6至8億韓元（約1440萬到1920萬台幣），近日又剛以100億韓元（約2.4億元台幣）天價簽給新公司，因此推算他今年收入絕對高達100億韓元以上。

因《太陽的後裔》爆紅的宋仲基，當年他在海內外共接了逾百個廣告代言，2016年總收入竟超過1000億（約24億元台幣），而他接拍《太陽》時，每集酬勞6000萬韓元（約145萬台幣），《阿斯達年代記》已漲到每集1.8億韓元（約435萬台幣），《黑道律師文森佐》更增至2億韓元之高（約480萬台幣），加上代言費約10億以上，今年共有4個廣告，估計今年穩賺超過80億韓元（約2億台幣）；而正在拍攝新劇《現在分手中》的前妻宋慧喬，雖然從《太陽》到現在每集酬勞都是6000萬韓元，但每支廣告價碼高達9億韓元（約2150萬台幣）之多，目前4個代言，粗估今年年收有45億韓元（約1.1億台幣），位居排行榜第7名。

演戲、主持、唱歌樣樣精通的李昇基，主演韓劇《Mouse》每集酬勞在1.2億至1.3億韓元（約290萬台幣），節目主持1集也有1000萬至1500萬韓元（約24萬到36萬台幣），代言價碼則是7億韓元（約1672萬台幣）粗估今年共賺進超過77億韓元（約1.8億台幣）。另外，擁有13個固定節目的申東燁和95歲國寶主持人宋海，則靠著每周主持費分別以50億韓元（約1.2億台幣）、1.4億韓元（約350萬台幣）拿下第6和第8名。