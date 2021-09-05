花蓮市公所日前邀請在地異國料理主廚宋金龍（右），帶領民眾，前往重慶市場尋寶，並利用採買的食材，變成道道美味的異國佳餚，深入瞭解菜市場和「食」的關係。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所日前邀請在地異國料理主廚宋金龍（右），帶領民眾，前往重慶市場尋寶，市長魏嘉賢也一同參與，並利用採買的食材，變成道道美味的異國佳餚。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市公所日前邀請在地異國料理主廚宋金龍，帶領民眾前往傳統市場採買，並利用其食材，變成道道美味的異國佳餚。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

跟著主廚來去菜市仔！花蓮市公所日前邀請花蓮在地異國料理餐廳主廚，帶領民眾前往傳統市場尋寶，認識在地食材，並將其融入異國料理內，迸出新的美味火花，盼能藉由傳統菜市場之旅，讓民眾認識不同面向的市場，體會傳統市場的魅力。

「2021小城生活-閣來去菜市仔」活動自4月陸續登場，有「跟廚師一起逛菜市場」、「菜市講堂」、「電影上菜」等3大主題，其中「跟廚師一起逛菜市場主題」，是將在地食材融合異國料理、廚師帶逛花蓮市的公有菜市場、挑選食材，帶領民眾在餐廳處理食材，變成道道美味的佳餚，深入瞭解菜市場和「食」的關係。

此次「跟廚師一起逛菜市場」由具原住民血統，在各城市餐廳遊走學習20年，善用在地食材與原鄉食材融入義法料理的主廚宋金龍，帶領15位參與民眾，前往重慶市場尋寶，市長魏嘉賢也一同參與。

一行人在重慶市場內，聽著宋金龍介紹如何依料理挑選食材，不僅挑選新鮮蔬果、海鮮、菇類、豬肉，他還另外帶著大家認識原住民的野菜食材及新住民的香料。

採買完料理所需的食材後，大家前往餐廳，在宋的指導下，陸續完成拌沙拉、醬汁，並用原住民野菜木鱉果，做出重頭戲料理「茄汁海鮮義大利麵」，色香味俱全的料理端上桌，令人食指大動，每個人頗不及待地大口品嚐自製的異國料理，活動也在一陣歡笑中，溫馨圓滿地畫下句點。

魏嘉賢表示，多數人認為，傳統市場的食材只能做出台式料理，卻沒想過還能做出許多異國料理，透過主廚帶領民眾前往菜市場採購，運用現有元素，做處道道美味的異國料理，相信大家都會非常驚艷。

魏也說，後續還有泰式、日式主廚帶領民眾前往其他市場採買，盼能藉此吸引更多人到菜市場採買，感受傳統市場的人情味及魅力，同時也希望每位攤商都能持續提升自己的腳步，讓更多年輕朋友走進傳統市場、愛上傳統市場。