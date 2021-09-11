台中市清水警分局員警舉著宣導標示牌等，前往轄內各菜市場等來回穿梭宣導防疫政策。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局員警舉著宣導標示牌等，前往轄內各菜市場等來回穿梭宣導防疫政策。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

中秋節連假即將來臨，一般傳統市場為前往採購熱點，屬染疫風險較高族群，為規定市場需落實實聯制與人流管制，台中市清水警分局員警舉著宣導標示牌並背著活動led跑馬燈前往轄內各菜市場等來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，呼籲「外出全程戴口罩，行車務必注意安全，酒後不開車、開車不喝酒並指定駕駛等重要法令」。

清水警分局指出，由於近國內疫警戒微解封，但仍有Delta病毒感染，又適逢中秋節連假期間，許多民眾將前往市場採買，而一般傳統市場為前往採購熱點，屬染疫風險較高族群。

清水警分局梧棲所員警與梧棲區公所人員共同前往市場向攤販及採購民眾，宣導外出全程戴口罩，落實實聯制及酒後不開車、開車不喝酒等各項治、交安進行宣導。

梧棲所所長張凱倫表示，由於中秋節日將至，民眾外出應做好自身防疫工作，就是全民防疫，張所長亦呼籲，連假期間民眾酒後不開車、開車找代駕或指定駕駛，警方對於各項治、交安工作無假期，將持續執行，民眾勿心存僥倖，共同防疫同時亦維護社護治、交安穩定。