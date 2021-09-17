85歲長者16日至新北市永和區國父紀念館接種第2劑AZ疫苗，打完針留觀結束後，至廁所如廁約20分鐘，由於該名長者遲遲未走出廁所，經永和區公所及永和耕莘醫院護理人員細心察覺，立即通知長者家人及當時於施打現場擔服安全維護勤務之永和分局中正橋所警員許宏紳一同前往察看。

許宏紳發現該名長者因雙腳麻痺腿軟無法站立而蹲坐於廁所內，身形纖瘦、不到50公斤的許宏紳立即背起約莫100公斤的長者至輪椅上並通知119救護車送至永和耕莘醫院，所幸長者至急診室診斷後狀況穩定，現已安全返家，該名長者及其家人相當感謝永和區公所、永和耕莘醫院護理人員及永和分局員警之協助。

永和警分局長陳保安表示，分局全力配合政府防疫政策，除協助轄內施打疫苗場所及人員安全維護外，並適時做好各項為民服務工作，也提醒同仁執勤時務必全程戴口罩、手套及護目鏡等防護裝備齊全，同時也呼籲民眾配合政府防疫政策，齊心努力共同維護健康。