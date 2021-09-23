屏縣府23日在屏東高工、陸興高中、潮州高中、美和科大等4所學校，為2073名學生施打BNT疫苗，當中除美和科大因遠距教學沒有疫苗假的問題外，其他3校共49人請疫苗假。

屏縣府指出，屏東23日起開始為學生施打BNT疫苗，並首先在屏東高工、陸興高中、潮州高中、美和科大等4所學校施打，該4校總登記施打人數為4436人，但首日僅施打2073人，預計將分2至3天完成，當中除美和科大因遠距教學沒有疫苗假的問題外，其他3校共49人請疫苗假。

衛生局表示，學校之前已寄送疫苗接種後注意事項給家長，並針對學生疫苗施打做好各項衛教工作，包括疫苗接種後可能發生的反應等常見問題，通常輕微且會於數天內消失。

屏東縣12歲到未滿18歲的學生有3萬6021人，同意施打BNT疫苗的人數有3萬3222人，施打比率為92.22％，而屏東縣共22所大專院校，預計施打日為23日至27日。