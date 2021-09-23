台東高中職5校園23日BNT疫苗開打，有3名學生出現輕微不適反應，在醫院觀察後，已無大礙返家休息。此外，根據教育處統計，全縣有615人請假，約占22％。

台東商校、台東女中、公東高工、台東體中及育仁高中等5所高中職共2749人接種BNT疫苗，共有615人請疫苗假。台東高商3年級女學生施打後因接種處紅癢，醫師開了抗過敏藥給她服用；由於是馬偕醫院團隊進行施打，醫師已經幫這名女學生預約晚上門診，做進一步追蹤檢查。

其中1所學校老師表示，據她觀察，學生接種完畢後，一整天上課及活動情形皆正常，學生都很健康，沒有出現不舒服情形，大部分都是預防性請假；也有不少是因家長替孩子緊張，因此打針後到校接孩子返家休息。

台東商校校長曹學仁指出，學生請疫苗假不用出示證明，但必須由導師聯絡家長，務必但不能讓學生獨處，也請家長多觀察留意家中孩子健康情形。

教育處長林政宏說明，疫苗接種尊重個人意願，學生要經過家長同意及醫護人員評估後方能接種，已要求學校加強宣導，提醒學生接種前要保持正常生活作息、不要熬夜。