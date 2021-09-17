衛生福利部桃園療養院的同仁今年將有一份院方特製的中秋禮物「桃療ThankYou餅」。（桃園療養院提供／陳夢茹桃園傳真）

衛生福利部桃園療養院的同仁今年將有一份院方特製的中秋禮物「桃療ThankYou餅」，政風室發想以該月餅另製作隱藏版「桃療廉潔餅」的月餅，藉此推行食品安全及誠信廉潔宣導。

桃療表示，「桃療ThankYou餅加隱藏版桃療廉潔餅」外皮寫著「桃療」和「廉潔」字樣，月餅內餡飽滿是3種內陷，包括麻糬、蛋黃和豆沙肉鬆。

桃療社推中心執秘劉昀玲說，原提出4種中秋餅提案，包括「圓月水果酥」、「冰皮月餅」、「繽紛玫瑰酥」和「桃療ThankYou餅加隱藏版桃療廉潔餅」，還進行4種中秋餅優缺點分析和成分表比較，最後由「桃療ThankYou餅加隱藏版桃療廉潔餅」勝出。

職能科主任唐世芬說明，製作月餅的過程由技術輔導老師胡淑梅帶領庇護員工製作，剛開始要印製月餅上的字樣多次失敗，大家有些挫折，甚至想放棄印字，後來由老師劉慧懿從經驗中嘗試錯誤發現了可以將字體印得清晰的方式，最終製作出美麗又有意義「桃療ThankYou餅加隱藏版桃療廉潔餅」字樣，充分表現出桃療月餅製作團隊的用心和解決問題的能力。

政風室表示，中秋佳節將屆，透過職能治療科特別製作「桃療廉潔餅」來實施廉政宣導深具意義，藉此邀請技術輔導胡老師製作出「桃療廉潔餅」，廉潔餅有著食品廉潔及品格誠信的含義，針對醫療機關食安管理機制應該藥貫撤落實，以促進大眾對食安、廉潔及誠信的正確觀念。