全家Ｘ鼎泰豐「綠豆薏仁湯」42元。（全家提供）

全家便利商店再度聯手鼎泰豐，去年起推出招牌香辣醬、干貝XO醬系列鮮食，獲得網友熱議；且據內部統計，店鋪平均每分鐘可賣出8個鼎泰豐聯名鮮食，看好消費者對在地美食的喜愛，全家與鼎泰豐主廚獨家呈現餐廳找不到的私房料理，以內部員工票選人氣排行的星級「員工餐」為主題，透過主廚監製、嚴選物料，推出「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」、「綠豆薏仁湯」共3款新品，有機會品嘗到專屬鼎泰豐員工的隱藏版餐點。

全家便利商店鮮食一部部長黃正田表示，自與鼎泰豐合作推出鮮食商品以來，獲得消費者青睞，帶動鮮食相關品群業績成長1至2成，其中今年3月推出的「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，不到2個月銷量即突破20萬個。即起再推出以鼎泰豐「私房豐味」為主題的鮮食，主廚分享鼎泰豐最有挑戰性的料理就是員工餐，不僅要兼具色香味、營養均衡，每周菜色還要隨當季食材變換，讓員工保有新鮮感，也會透過內部票選，做為日後菜單的依據，此次聯名即選擇員工票選人氣菜單中的料理，耗時半年研發，期望將隱藏版美食分享給更多人。

第一道私房美食推薦「泰式紅咖哩雞飯」，使用泰國直輸紅咖哩，售價99元；麵食主義者則有第二道「宮保雞丁炒麵」，整體甜辣夠味，售價89元；第三道則首度推出甜點「綠豆薏仁湯」，以黃金湯料慢火蒸煮脫心薏仁與綠豆，售價42元。另經典香辣醬系列「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」、「雞肉香辣醬炒麵」、「雞肉香辣醬烤飯糰」也持續熱賣中。