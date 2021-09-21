中秋節連假今天（21日）放完，明天就是開工日，全家便利商店繼去年9月、今年3月後再度聯手鼎泰豐，明（22日）起推出以鼎泰豐「私房豐味」為主題的鮮食；為迎接國際咖啡日，另加碼Lets Café好運咖抽抽樂、仙女波波鴛鴦新上市。

去年全家與鼎泰豐合作推出招牌香辣醬、干貝XO醬系列鮮食，獲得網友熱議聯名鮮食排行第一名，全家便利商店鮮食一部部長黃正田表示，自與鼎泰豐合作推出鮮食商品以來，獲得消費者青睞，帶動鮮食相關品群業績成長1至2成，其中，今年3月的「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，不到2個月銷量即突破20萬個。

且據內部統計，平均每分鐘可賣出8個鼎泰豐聯名鮮食，看好消費者對在地美食的喜愛，與鼎泰豐主廚獨家呈現餐廳找不到的私房料理，以內部員工票選人氣排行的星級員工餐為主題，透過主廚監製、嚴選物料，推出「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」、「綠豆薏仁湯」共3款，明（22日）起獨家登場。全家趁9月22日起至10月19日集結人氣聯名鮮食，於APP推出「殿堂聯名美食轉轉樂」活動，扣100點即可轉動輪盤試手氣，每轉必中共有10款好禮，並有機會以1元品嘗到全新鼎泰豐私房餐「宮保雞丁炒麵」。

全家泰式紅咖哩雞飯99元（左）、宮保雞丁炒麵89元（右）、綠豆薏仁湯42元（上）。（全家提供）

此外，為迎接國際咖啡日，明（22日）起起至10月5日推出「Lets Café好運咖」抽抽樂活動，有機會抽到任2杯0元、任2杯5折、任2杯75折、任2杯85折共4項好禮。且同步推出「仙女波波鴛鴦」，以仙女紅茶加拿鐵再加入珍珠，呈現濃郁滑順的鴛鴦風味，可以再搭配「咖啡Q心蛋糕捲」、「炭焙咖啡鬆餅皮」2款咖啡系列烘焙，以咖啡香氣迎接開工日。