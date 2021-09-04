新生代男星曹佑寧憑著電影《KANO》爆紅，放棄繼續當棒球選手，專心投入演藝工作，除了在戲劇上有好表現外，在運動競技節目《全明星運動會》第2季中，發揮超群運動實力，成為少女心目中的男神；在《全運會》播畢後，曹佑寧受邀在錄《綜藝玩很大》時，多張幕後花絮照中疑似有驚人生理反應，引起熱議多日，今（4）日終於跳出來尷尬解釋真相。
曹佑寧2日在IG上傳多張去錄製《綜藝玩很大》的花絮照，有和江宏傑、周予天、晏柔中等人的合照，還有一張他躺在江宏傑旁邊休息的照片，看起來在節目中相當賣力；但躺著的曹佑寧脫掉上衣露出手臂肌肉外，還被男星廖允杰發現亮點，直呼「你確定第三張可以發？」。
經過廖允杰一說，大票網友也注意到曹佑寧躺著的照片中，褲襠下看起來像是起了生理反應，紛紛笑說「渾身是勁」、「啊哈哈哈要馬賽克」、「特地放大確認，是該考慮馬賽克」、「褲子太ㄌㄤ」。
照片馬上引起熱烈討論和瘋傳，今日曹佑寧終於跳出來特地解釋，透過限時動態表示，「那只是褲子皺褶啦」，還附上一個用手托臉像是很無奈的表情；但不少網友認為曹佑寧精壯身材，就算不是褲子皺褶，是「真槍實料」也不意外。
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