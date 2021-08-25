37歲大陸主持人錢楓最近捲入性侵疑雲，他遭化名「小藝」的女星爆料在2019年時強迫女方發生關係，第一時間湖南衛視表示在真相出爐前先停止與錢楓合作，而上海公安局長寧分局昨證實2年前接獲報案，但因證據不足，最後以「不能證明存在強姦犯罪事實」決定不予立案，網友也態度兩極，另有人則從小藝的截圖起底該女身分與社群網站帳號，更有人翻出疑似小藝的女子上節目時和錢楓的同框照片。

微博網友「小藝希望壞人被懲罰」昨拋出震撼彈，指自己隱忍了兩年決定將2019年遭錢楓性侵的往事公開，她見錢楓最近跟其他主持人簽下了藝德的聯合承諾覺得不屑，並分享許多音檔、監視器畫面強調自己絕無說謊，她也曬出私下向錢楓談判的對話截圖，而眼尖網友從這一長串截圖中的一張女方衣物照片，似乎查出該女真實身分。

網友挖出疑似小藝上《天天向上》片段。（圖／翻攝自貼小君微博）

據「貼小君」八卦微博指出，小藝的真實身分疑是某位遊戲直播主A女，長相甜美、身材性感，2019年1月時A女曾受邀上《天天向上》，並擔任開場嘉賓，印證了小藝曬出的截圖中，錢楓起初便問她：「今天你們是不是錄了開場秀啊？辛苦啦」。

網友從小藝給的截圖發現疑似其真實身分。（圖／翻攝自小藝希望壞人被懲罰、貼小君微博）

網友從百家號中發現A女在2019年1月時曾曬出一張自拍照，寫下：「出發，回湖南」，照片中她穿著灰色V領上衣和圍脖，與小藝在對話紀錄中跟錢楓抱怨衣服破了的自拍照衣服相同，而節目《天天向上》的錄製地點也是湖南長沙，推測A女和小藝似乎就是同一人，引發熱議後，A女火速刪光在IG、微博、抖音等所有照片，網友見此回應：「任何身分職業作風都不該被欺負」、「退一萬步說，只要女生不願意就不能」、「希望警方再次介入調查」。