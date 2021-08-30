隨著財報季接近尾聲，幾乎所有企業都已經揭露上季業績，拜今年上半年經濟持續復甦所賜，許多企業都賺得盆滿缽滿，而現在市場焦點將從夏季和旅遊潮轉向秋季可能出現的行情。

CNBC利用TipRanks分析工具，點名5檔華爾街頂級分析師看好的秋季熱門潛力股。

首先是微軟。雖然企業一直在為員工重返辦公室做準備，有些採取混合上班模式，有些要求全部進辦公室。但於美國疫情再度急升，蘋果等數家知名企業已陸續宣布延後員工重返辦公室的時間，這給雲端運算事業帶來了好兆頭，例如微軟Azure和Office 365平台。

Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，他認為居家上班趨勢仍將持續。在整個2020年和2021年上半年展現出強勁的成長動能之後，微軟在商用和消費者雲端服務方面仍持續敲定大筆交易，可望挹注其2022年營收。

這位五星級分析師並表示，在雲端競賽中，微軟可望比亞馬遜Amazon Web Services搶下更多市占，且微軟最近調漲Office 365價格，預計在2022年可望帶來逾50億美元營收。

Ives維持對微軟的買進評級，並將其目標價從325美元調升至350美元。

微軟上周五小漲0.21%，收在299.72美元。

古根漢投資公司（Guggenheim Investments）分析師Robert Drbul看好目標百貨（Target Corporation），稱該公司業務、獲利能力和現金流產生的實力令人振奮。

目標百貨第二季每股盈餘較華爾街普遍預期還高出7%，且儘管運費和運輸成本增加略微削弱了利潤，但該公司仍然通過了高達150億美元的新一輪買回庫藏股計畫，且先前通過的庫藏股計畫亦已完成15億美元的股票回購。

該分析師重申對目標百貨的買進評級，並將其目標價從250美元上修至295美元。

目標百貨上周五小升0.09%，收在249.18美元。

投銀Needham & Co.分析師Quinn Bolton看好應用材料（Applied Materials）明年表現將優於同業。該分析師維持應材股票的買進評級不變，並給予目標價153美元。

應材上周五股價上漲3.06%，收在136.55美元。

雖然部分分析師認為半導體短缺問題正在放緩，但情況恐非如此簡單。設備需求升溫對應材有利，預計其明年營收將持續增長。

上周四應材公布的第二季業績意外強勁，其每股盈餘和毛利率都優於華爾街普遍預期，且宣布上修第三季財測。

隨著晶片廠承諾提高供應量，半導體需求的增長持續獲得調和，儘管如此，DRAM晶片仍然供不應求，雖然其現貨價格數周前開始下跌。該分析師表示，應材的未交貨訂單金額超過100億美元，光是這一點就突顯出其基本面體質，以及其穩定收入和持續發展的潛力。

投銀Robert W. Baird金牌分析師Peter Benedict點名美國寵物連鎖店沛可（Petco）「錢」景可為。居家防疫掀起了飼養寵物的風潮，由於這個生活模式仍然存在，沛可料將從中受益。

Benedict將寵物稱為「年金」，為了維持照護寵物的品質，客戶必須經常光顧。該分析師維持沛可股票的買進評級不變，同時給予目標價30美元。

上周五沛可股價收漲1.17%，報21.53美元。

獲華爾街頂級分析師欽點的最後一檔潛力股是另一家半導體大廠輝達（Nvidia）。受惠於持續強勁的晶片需求，輝達第二季營收續創新高，第三季財測亦優於市場預期。隨著遊戲和汽車製造商對其晶片的需求仍然強勁，該公司營收可望持續成長。

雖然輝達能否順利完成對安謀的收購案仍具不確定性，但投銀Needham & Co.分析師Rajvindra Gill仍然看好輝達的前景，除了重申買進評級，並將其目標價從每股200美元調升至245美元。

上周五輝達股價上漲2.57%，收在226.36美元。

該五星級分析師不認為輝達收購安謀（Arm）的交易能很快完成，隨著障礙越來越多，談判也一拖再拖，因此他預估這個交易的成功機率為20%。