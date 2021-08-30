央視新聞報導，大陸教育部今天（8月30日）召開新聞發佈會，介紹秋季學期中小學教育教學工作情況。發佈會上，教育部教育督導局的有關負責人介紹，中央減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔《意見》明確要求，加強「雙減」督導。目前「雙減」督導已被列為2021年教育督導工作「一號工程」。

★建立「雙減」專項督導半月通報制度

《關於建立「雙減」工作專項督導半月通報制度的通知》明確自2021年9月起，每2周對各省「雙減」工作落實進度進行通報。通報內容包括：作業時間達標學校比例、課後服務時間達標學校比例、學科類培訓機構壓減情況、違規培訓廣告查處情況和群眾舉報問題線索核查處置等8方面內容共計21項指標。

各地從8月30日起，每月15日和30日前，報送半月報，第一期於本月30日前報送。大陸國務院教育督導委員會辦公室將在匯總分析各地數據的基礎上，形成「雙減」工作專項督導半月通報。

《通知》還明確，國務院教育督導委員會辦公室將開設「曝光台」，對該落實能落實而不落實的工作，或經多次通報仍整改不到位的典型問題，要直接在有關媒體和網絡上曝光，並依規啓動問責程序。

★將「雙減」工作納入省級政府履職督導評價

大陸國務院教育督導委員會辦公室還印發專門通知，明確將省級政府及相關職能部門貫徹落實中央「雙減」工作部署情況，作為督導評價的重點內容進行督查考評。在綜合考慮各地自查、監測評估、信訪舉報、地域分布等因素基礎上，擬於11月抽取7個省份開展實地督查。

★設立「雙減」問題專門舉報平台，目前已收到舉報8000多條

大陸國務院教育督導委員會辦公室在「微言教育」、「中國教育督導」微信公眾號開設舉報專欄，受理群眾對學生作業負擔重、學校未依規開展課後服務和校外培訓機構無證照培訓、虛假宣傳、超標超前培訓、超期預收費、違規高收費、退費難等問題的實名舉報。目前已收到8000多條舉報。

下一步，將分省歸集有效舉報問題線索，印發督辦通知，按屬地管理原則要求相關省份核查處理。對群眾反映強烈的典型問題，將組織國家督學和有關專家進行實地核查，並向社會公佈核查情況。

★及時發佈風險預警提示，公佈違法違規典型案例

9月開學後，大陸國務院教育督導委員會辦公室將在梳理群眾舉報問題線索、半月通報和明察暗訪發現問題的基礎上，針對普通性、趨勢性問題，及時發布風險預警提示，公布虛假宣傳、無資質營運、卷款跑路等機構名單和違法違規典型案例。