長榮機師群聚案4人染疫，中央流行疫情指揮中心今下午發布110萬封細胞簡訊，為疫情史上規模最大，但有不少民眾收到簡訊後相當驚訝，不知道自己去了哪裡和確診者足跡重疊，對此指揮中心發言人莊人祥表示，足跡以桃園市為主，但高雄、雙北等縣市的民眾也都有可能收到。

指揮中心今針對8月13日至9月2日期間，曾與長榮機師群聚事件確診者接觸或活動軌跡重疊者，發送疫情警示簡訊；如果在此期間內曾與3位機師（案16066、16119、16120）以及機師兒子（案16122）的電子軌跡重疊，就有可能收到簡訊，約有110萬人。

過去指揮中心曾針對環南市場、敦睦艦隊、鑽石公主號等群聚事件發送細胞簡訊，但此次發送110萬封為疫情史上最大規模。不少民眾收到簡訊後納悶，自己沒有到過桃園，為何會收到簡訊？莊人祥說明，4位確診者的電子軌跡可能包含雙北、桃園甚至其他縣市，因為匡列時間是8月13日至9月2日，這期間有些地方衛生局可能沒有公告足跡，這些個案可能到某個地點停留比較久，就會針對附近周遭民眾的訊號來發簡訊。

莊人祥進一步說明，由於該案已有4人群聚，加上案16066已驗出為Delta變異株，因此根據其採檢日期往前推14天；但他也強調「以前也都是這樣做」，只是之前萬華等群聚有侷限區域，這次可能時間長一點，以桃園市為主，但有些人到過高雄、雙北等縣市。

不少民眾收到簡訊後相當擔心自己染疫，指揮中心提醒，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速至「指定社區採檢院所」採檢，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。