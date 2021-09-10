Delta新冠肺炎變異病毒株入侵台灣，新北、台北、桃園陸續傳出確診案例，連江縣疫情指揮中心宣布，今（10日）起取消接種完2劑疫苗滿14天免快篩政策，全面恢復快篩，此外，以島為範圍只要有1名師生確診，即全島停課14天。

連江縣疫情指揮中心表示，台灣本島陸續爆發Delta變異病毒株確診個案，即使接種完整2劑疫苗，仍有可能發生突破性感染，今（10日）起取消接種完2劑疫苗滿14天免快篩政策，入境馬祖全面恢復快篩，除非持有3日內（抵達日算1天）快篩或PCR陰性證明。

另外，校園部分同樣加強防疫，校園以島為範圍，凡師生有1人確診則全島停課14天，包含安親班、補習班、才藝班及體育場館全部關閉；醫療院所強化人力調度，加強戒備，門診疑似個案落實篩檢，避免疫情擴散。

連江縣疫情指揮中心呼籲，有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉等症狀時，勿上班上課，應儘速就醫或篩檢。

近期有收到中央發送的細胞簡訊、曾出入高風險地區、有發燒、上呼吸道症狀或自覺有染疫疑慮者，可電洽連江縣24小時防疫專線0963772160，縣府會儘快安排免費快篩服務，適逢中秋節將至，縣府鼓勵鄉親就地過節，儘量減少不必要的移動，同時落實個人防護措施，遵守各項防疫規定。