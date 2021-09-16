昨確診的桃勤20多歲女員工案16213，在確診前曾到新光三越A11的「一蘭拉麵」用餐，一蘭也因此停業三天。北市衛生局16日指出，北市匡列北市接觸者9人，目前採檢密切接觸者，以及足跡重疊的顧客，共12人陰性，其餘陸續採檢中。

衛生局指出，桃園案16213與北市相關部分，9月10日到北市餐飲名店用餐，有電話聯繫、發送與他同時前後，用餐人員50位有發簡訊也有電話聯繫，提醒他們與確診者有足跡重疊。

50人中有23人同意採檢，已陸續安排，5人確定陰性，剩下的27人有6位表示將自主採檢，因為部分人不是住北市，還有住其他縣市的人，有些人會就近處理。

與個案密切接觸著在北市有9位，7名PCR都是採檢陰性，員工18位進行自我健康監測，安排他們精準疫調擴大採檢。

衛生局提醒，中央宣布到20日之前二級警戒，戴口罩勤洗手，避免與不特定對象聚會，保持社交距離，積極配合各項行疫措施，保護自己保護他人。

此外，衛生局指出，北市COVID-19確診病例1例，為境外移入，自印尼入境。

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