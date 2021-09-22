中央印製廠吳姓採購組長、陳姓印製科長、鄭姓股長3人被控於2018年間洩漏燙金箔膜3項標案內容給特定廠商，涉嫌洩密，台北地檢署給予3人緩起訴處分2年，各須支付國庫5至10萬。檢察官依職權呈台灣高檢署再議，髙檢署認為再議無理由，22日駁回再議，3人緩起訴確定。

據指出，中央印製廠於2018年至2019年間辦理燙金箔膜、MICR票據紙、三股騎縫線3項標案，時任採購組長、印製科長、股長的吳、陳、鄭3人涉嫌洩漏開標時間、標案規格、投標廠商等資訊給特定廠商。調查局新北市調查處依洩密罪將3人移送北檢偵辦。

北檢調查時，吳男3人供稱，他們與廠商時常會聊到標案的話題，吳男並稱，會跟廠商談到標案內容，是希望多讓其他廠商有機會，參與標案進行良性競爭，不希望有廠商獨大，獨攬標案的情形。

北檢發現，吳男在燙金箔膜採購案開標後，曾向特定廠商透露競爭對手的材料來源，競爭對手即退出競標；採購案重新開標後由特定廠商得標，但檢方傳喚競爭廠商作證，競爭廠商卻表示，是經過評估標案後決定自行退出，未受任何壓力。

檢方發現，由於特定廠商雖曾經參與三股騎縫線標案，但事後未得標，也未參與MICR票據紙標案投標，認定吳男3人未與特定廠商有利益交換，加上標案結果也未受影響，3人只涉及洩密罪。

檢方審酌吳、陳、鄭3人認罪，且無前科，給予緩起訴處分，期間2年，並依據3人分別涉嫌洩密3次、1次、2次，命3人各須支付國庫10萬元、5萬元、8萬元的緩起訴處分。檢方將全案送高檢署再議，高檢署22日駁回，3人緩起訴處分確定。