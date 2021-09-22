日本大阪市一間私立托兒所有一名保育士（類似教保員）日前確診COVID-19，園方竟要求保育士在疫調時隱瞞確診後曾到托兒所上班，後發現托兒所又有其他保育士與2名幼兒確診。

日本讀賣新聞報導，這間托兒所（保育園）位於大阪市此花區，該名保育士於8月23日赴托兒所上班，下班回家後開始發燒，隔天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

日本的保健所會基於確診病例在出現症狀前兩天的活動來匡列密切接觸者；且厚生勞動省規定，若托兒所有人確診，在匡列出密切接觸者前須暫停營業。

托兒所的園長竟因此要求這名保育士在保健所進行疫調時，隱瞞8月23日曾到托兒所上班，加上8月21日與22日適逢週末休假，導致保健所在疫調時未調查托兒所。

不過，托兒所在8月27日又有其他保育士確診，托兒所不得不從8月27日到9月1日暫停營業，但之後又發現2名托兒所的幼兒確診，且感染源不明。

園長要求保育士隱瞞疫調的行為在9月10日曝光，他受訪時說，因為暫停營業對家長的影響很大，希望能盡量避免，他已對此進行反省。