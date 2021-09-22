大陸黑龍江衛健委網站通報，9月22日0-12時，黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例5例（哈爾濱市巴彥縣4例、哈爾濱市南崗區1例）。截至22日12時，黑龍江現有本土確診病例8例。大陸現有高中風險地區3＋28個，黑龍江占2個中風險地區。為及時有效發現和控制傳染源，市指揮部決定南崗區、道里區、松北區、巴彥縣「三區一縣」9月22日24時前，其他區縣（市）9月23日24時前完成第一輪全員核酸檢測。

9月21日晚，大陸國家衛健委黨組成員、副主任于學軍率大陸國務院聯防聯控機制工作組到哈爾濱指導疫情防控工作，連夜聽取哈市疫情防控工作情況彙報。

彙報會上，黑龍江省委常委、哈爾濱市委書記王兆力表示，當前哈爾濱疫情防控形勢嚴峻複雜，快速開展核酸檢測，全面進行流調溯源，努力做到應隔盡隔，堅決阻斷疫情擴散蔓延。

《哈爾濱日報》消息，確診病例主要軌跡涉及場所較多的巴彥縣、南崗區、道裡區、松北區，9月21日已迅速開展全員核酸篩查，截至21日20時，「一縣三區」已檢測16萬7636人，全市各區、縣（市）核酸檢測正在全力推進中。

目前，巴彥縣除保障民生用品的超市、藥店、糧油店等場所外的空間相對密集場所全部關停。公交、計程車、長途客運等公共交通工具暫停營運。

9月21日0-18時，哈爾濱市發現新冠肺炎確診病例3例。其中，病例1是主動到巴彥縣第二人民醫院做核酸檢測時發現；病例2、病例3為菲律賓境外返哈解除隔離人員。於8月3日從菲律賓尼諾阿基諾國際機場乘坐5J308航班入境廣州白雲機場，在廣州凱西國際酒店醫學隔離14天，8月18日解除集中隔離後，當日乘坐廣州JD5165航班抵達哈爾濱太平國際機場，8月18日至9月1日在巴彥縣家中居家隔離14天，期間核酸檢測均為陰性，於9月1日解除隔離，9月21日，作為病例1的密切接觸者在主動篩查中發現。

據哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部第28號公告，全市麻將館、洗浴、影院、劇院、歌廳、舞廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網吧、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構等空間相對密閉場所暫停營業。個體診所暫停營業。各宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。

另外，9月22日起，哈爾濱全市幼稚園、中小學校（含中職學校）各年級停止線下教學一周，轉為線上教學，具體事宜由各區縣（市）教育局安排。