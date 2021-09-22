新北市今天出現1名女性確診個案，導致可望連續6天清零破功。中央流行疫情指揮中心公布，該名女性確診個案，為某國小確診者家人有關，在9月20日隔離期滿前2天採檢確診，是解隔前陰轉陽案例。與幼兒園群聚無關。侯友宜表示，板橋幼兒園群聚事件隔離共1003人，227人採檢陰性，都已經於9月18日解隔離。第二輪社區匡列383人，325人採檢全部陰性，剩58人採檢中，若是全數採陰，所有人將於23日凌晨12點解除隔離。
今晚幼兒園群聚383名社區匡列者解隔離前的採檢備受關注，侯友宜強調，22日將針對隔離著最後採檢，是觀察這波疫情的關鍵日，今天專案採檢陰性後，後續還有自主健康監測7天，市府會持續監測掌握，讓疫情更穩定，所以22日非常重要。
新北市今天起將有125校16萬多名學生接種BNT疫苗，侯友宜也表示，將在30日前全數施打完成。侯友宜也表示，美國Delta病毒18歲以下占28％，孩子接種比例要持續提高，更要將美國例子引以為鑒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。