新北市今天出現1名女性確診個案，導致可望連續6天清零破功。中央流行疫情指揮中心公布，該名女性確診個案，為某國小確診者家人有關，在9月20日隔離期滿前2天採檢確診，是解隔前陰轉陽案例。與幼兒園群聚無關。侯友宜表示，板橋幼兒園群聚事件隔離共1003人，227人採檢陰性，都已經於9月18日解隔離。第二輪社區匡列383人，325人採檢全部陰性，剩58人採檢中，若是全數採陰，所有人將於23日凌晨12點解除隔離。

直播》新北＋1某國小確診者家人，居隔期滿前驗出，侯友宜最新說明。

今晚幼兒園群聚383名社區匡列者解隔離前的採檢備受關注，侯友宜強調，22日將針對隔離著最後採檢，是觀察這波疫情的關鍵日，今天專案採檢陰性後，後續還有自主健康監測7天，市府會持續監測掌握，讓疫情更穩定，所以22日非常重要。

新北市今天起將有125校16萬多名學生接種BNT疫苗，侯友宜也表示，將在30日前全數施打完成。侯友宜也表示，美國Delta病毒18歲以下占28％，孩子接種比例要持續提高，更要將美國例子引以為鑒。