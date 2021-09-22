新北幼兒園群聚社區住戶解隔離 383人採驗結果出爐 17:232021/09/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市幼兒園群聚事件，板橋某社區大樓今天深夜12時將有383人要解隔離，新北市衛生局表示，板橋社區383人，全部完成採檢全部陰性，深夜12時解除隔離。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 幼兒園群聚社區住戶解隔離前採驗 全數陰性。（葉德正攝） 新北市幼兒園群聚事件，板橋某社區大樓今天深夜12時將有383人要解隔離，新北市衛生局表示，板橋社區383人，全部完成採檢全部陰性，深夜12時解除隔離。 新北市長侯友宜稍早表示， 目前看起來疫情朝穩定方向走，只要全採陰，這次疫情就能告一段落，不過回去還是要自我健康監測。 11月赴美須完整接種疫苗 醫：沒看到高端申請認證 鴕鳥心態 放任頂加違建 還幫老屋免費拉皮 #新北市 #幼兒園 #採驗 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國旅新遊程 為嘉縣社區注活水 04:102021/09/22 地方新聞 北市抗疫預算追加19.9億 柯P嘆疫苗注射補助費高「難與外縣市算帳」 14:572021/09/22 政治 民進黨創黨35週年 林錫耀下午發表談話 12:282021/09/22 政治 哈爾濱防控形勢嚴峻複雜 將最大限度追蹤挖掘潛在風險者 12:182021/09/22 兩岸 新加坡添1178人確診新冠肺炎 創疫情以來第二高 05:012021/09/22 國際 全國新增1本土個案 居隔期間確診！另增1死 13:502021/09/22 生活 幼兒園群聚今晚383人解隔 侯友宜：不代表下一波不會來 09:142021/09/22 生活 美國宣布 11月起入境須有完全接種證明 高端仍未獲認證！72萬施打高端者 入境美國可能受阻 04:102021/09/22 焦點要聞 陸新增本土確診16例 福建累計418例 疾控局：形勢嚴峻 11:112021/09/22 兩岸 板橋某社區今日將解隔離 侯友宜：大樓清消已完成 15:322021/09/22 生活 揭新冠肺炎未來 專家提三聯體防疫策略「與病毒共存」 11:432021/09/22 生活 生活熱門新聞 用生命教書！老師視訊上課從不露臉 鏡頭一開全班淚目 - 生活 數位五倍券今開放登記 8場所不能用！15大QA看這裡 - 生活 台北確診女不只赴高雄探親 再爆到過彰化 足跡公布 - 生活 為何不等實體五倍券？網提2點大勝數位綁定：不會再被騙 - 生活 數位五倍券9／22開放 這樣綁定最保險 搶快無法更改 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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