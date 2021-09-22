幼兒園群聚社區住戶解隔離前採驗 全數陰性。（葉德正攝）

新北市幼兒園群聚事件，板橋某社區大樓今天深夜12時將有383人要解隔離，新北市衛生局表示，板橋社區383人，全部完成採檢全部陰性，深夜12時解除隔離。

新北市長侯友宜稍早表示， 目前看起來疫情朝穩定方向走，只要全採陰，這次疫情就能告一段落，不過回去還是要自我健康監測。