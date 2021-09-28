大埔森友會水庫節10月16、17日登場，今大埔鄉公所特別在縣府前廣場舉辦宣傳記者會。（呂妍庭攝）

大埔森友會水庫節10月16、17日登場，因曾文水庫水位仍高達229公尺，原規畫活動場地大埔鄉湖濱公園持續封閉中，今年大埔鄉公所將活動場地移至情人公園，動線採單進單出，並設消毒隧道、人流控管，所有體驗活動只受理預約報名，在疫情趨緩之際，仍力求做好防疫工作。

今大埔鄉公所特別在縣府前廣場舉辦宣傳記者會，大埔吉祥物「老鷹哥」與「山豬妹」特別戴口罩現身，向大家展示如何安心防疫、安心出遊，縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勲化身船長及大副，由翁章梁掌舵，象徵活動正式啟航！

吳明勳介紹，10月16至17日大埔情人公園歡迎民眾到此安排小旅行，兩日全時段共有7次機會抽機車、金飾等豐富好禮，搭配「衝浪趣」、「飛盤趣味競賽」、「水資源闖關」與「老街巡禮」體驗，除全程免費外，還可兌換精美紀念品，預約報名可至「嘉義縣大埔鄉公所」臉書粉絲專頁查詢。

大埔鄉公所強調，大埔森友會水庫節已提報防疫計畫書，雖是疫情警戒降為二級後的中大型活動，但為避免群聚感染，公所全面強化防疫措施，並在會場區全時段使用無接觸紅外線防疫隧道門消毒，全系列活動人數管制。

「嘉義縣唯一的祕境，能看到山豬與老鷹就在大埔鄉！」翁章梁分享，自己非常喜歡大埔，只要開車進到大埔立即能感受紓壓放鬆的氛圍，歡迎所有好朋友，在疫情稍趨緩解下，10月16至17日帶著孩子一起來嘉義玩，到大埔旅遊絕對不會失望，還能吃到在地美味料理，絕對不虛此行。