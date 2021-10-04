歐盟等世界各國接連推出碳邊境稅，我國產業界呼籲能儘速跟上國際腳步。環保署4日表示，溫管法後續將更名氣候變遷因應法，預計10月會預告草案，並蒐集各界意見。

環保署長張子敬4日出席立法院衛環委員會中指出，溫管法修法預計本月會提出修正條文進行預告及意見徵詢，將改名為「氣候變遷因應法」，納入修正碳定價，並儘速實施。環保署說，為因應CBAM，環保署表示，台灣應儘速實施碳定價，與其讓他國課徵，不如在國內徵收，可用於專款專用、加速產業低碳轉型，降低產品碳含量，提升台灣產業競爭力。