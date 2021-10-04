最受紅龍果農友重視的「全國紅龍果優質果品評鑑會」即將登場！為鼓勵生產優質紅龍果，提高市場競爭力與消費力，農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所每年於產季辦理紅龍果評鑑會，2021年因受到新冠疫情警戒的影響，將採網路直播方式，10月28日辦理第13屆評鑑會，敬邀全國各地對紅龍果的栽培與品評有興趣的朋友逗陣來熱鬧。

農試所鳳山分所指出，紅龍果為自越南及中南美洲所引進的果樹，紅龍果外型特殊與風味獨特，因外形亮麗與色彩鮮豔，加上對土壤質地及氣候條件的要求不嚴苛，無論從事商業生產或家庭趣味栽培皆適合，依據2020年農業統計年報，目前全國面積已達2879公頃，年產量約7萬公噸。為提升品質與生產技術，該所藉由舉辦評鑑會，開拓栽培農友交流分享的平台，除相互觀摩外，間接也引導品種更新，向消費者推介有益健康的水果。

農試所鳳山分所表示，近幾年陸續選育出紅龍果新品種，除了原來的紅色果皮，也有綠皮與黃皮。果肉除原來的紅肉、白肉之外，也有粉紅、雙色等。去年白肉組首次有雙色的品種參賽即囊獲冠亞軍，「雙色種」果肉清爽甜美，沒有白肉的草腥味，一舉奪冠後，讓產地掀起品種更新的風潮，消費者也能有機會品嚐到極具特色的紅龍果新品種，耳目一新，增加許多的選擇性。

農試所鳳山分所說明，評鑑會將以取得農產品生產追溯（QR-Code）、生產履歷（TGAP）、生產履歷PLUS、有機驗證、全球驗證(Global G.A.P)者加分（1-5分），藉此鼓勵農友參與政府所推動的驗證制度。參賽果品必需兼具內在與外在評比項目的優勝，才有機會脫穎而出。

農試所鳳山分所進一步表示，本次競賽紅肉組與白肉組除有冠、亞、季軍各1名外，紅肉組錄取優選10名、白肉組優選2名，分別頒發冠軍5000元、亞軍3000元、季軍2000元及優選1000元之禮券、獎狀與獎座。