中央流行疫情指揮中心16日宣布，9月17日起開放7月9日前已有接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上的75歲以上長者接種第二劑莫德納。由於中央預計17日配發4.1萬劑疫苗，北市副市長蔡炳坤表示，有4萬8391名75歲以上長者在北市打莫德納，將優先安排給設籍在北市的長者施打。

指揮官陳時中今表示，今年7月9日前接種第一劑莫德納疫苗的75歲以上長者，陸續自9月17日起間隔滿10周，人數預估約29萬1000人，指揮中心將於9月17日配送疫苗，由地方政府衛生局視規畫接種作業。

北市衛生局表示，中央預計在9月17日配發給北市4.1萬劑莫德納疫苗。蔡炳坤指出，設籍北市75歲以上施打第一劑莫德納長者有4萬8391人，由於中央將配發4.1萬劑莫德納，會優先給設籍在北市的長者施打，非設籍者未來再研議。

由於中央臨時宣布，也讓北市衛生局人仰馬翻，據了解，今蔡炳坤、北市衛生局赴議會施政報告，結束後緊急於晚上6時30分召開會議討論相關事宜，確認有哪些醫療院所、醫護人員能夠配合。