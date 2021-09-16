桃勤公司機艙清潔員20多歲女員工，市府針對桃勤公司擴大匡列採檢，桃勤目前採檢347人均為陰性。

桃園市衛生局表示，該個案曾打過第一劑疫苗，14日因工作需求快篩陽性，再經醫院PCR採檢確診。針對桃勤公司385名員工擴大匡列採檢，347人均為陰性，另有38人還在採檢中。