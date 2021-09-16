桃勤20多歲女員工染Delta 385人擴大採檢結果出爐 09:552021/09/16 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市衛生局表示，針對桃勤公司340名員工、華膳及機務人員49人，對389人進行擴大採檢，結果出爐均為陰性。（陳夢茹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃勤公司機艙清潔員20多歲女員工，市府針對桃勤公司擴大匡列採檢，桃勤目前採檢347人均為陰性。 桃園市衛生局表示，該個案曾打過第一劑疫苗，14日因工作需求快篩陽性，再經醫院PCR採檢確診。針對桃勤公司385名員工擴大匡列採檢，347人均為陰性，另有38人還在採檢中。 竹市認養流浪犬 享首年免費寵物險 國防重地安管師喝醉曠職、偷駕公務車惹禍 遭記大過革職 #桃勤公司 #Delta #印度變異株 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龍劭華回家了 兒女悲喊老爸下車 04:102021/09/16 娛樂新聞 桃勤女員工染Delta 憂機場傳播鏈 04:102021/09/16 焦點要聞 杜紫宸快評》民進黨對莫德納孤兒的算盤 08:562021/09/16 快評 史上最高現金強盜案 嫌躲12年落網 04:102021/09/16 社會新聞 世紀賤男昔劈5女自認性成癮 爆欠7萬裝死她一招秒逼還錢 09:292021/09/16 娛樂 陳時中：9月20日後無降級打算 會陸續鬆綁 04:102021/09/16 焦點要聞 超車特斯拉、通用 Rivian推電動皮卡 明年1月交車 04:102021/09/16 全球財經 關曉彤掌摑刮車 火爆對付劈腿男 04:102021/09/16 娛樂新聞 等嘸第2劑 衛福部出招混打高端 台大、長庚將進行臨床試驗 04:102021/09/16 焦點要聞 日本廣告常無厘頭 但他們卻不敢拿提神飲料開玩笑？ 08:302021/09/16 生活 避免秋冬封城 英國開打加強劑 04:102021/09/16 全球財經 生活熱門新聞 莫德納要來了 108萬劑後天抵台 - 生活 颱風「電母」最快這天生成 今起午後大雨連炸4天 - 生活 叫披薩外送多點一瓶雪碧＋70元 他打開一看崩潰：當我盤子？ - 生活 台積電待5年換跑道 台大男見新工作年薪傻眼：做了腦殘決定 - 生活 衛福部出招莫德納混打高端！盧秀燕回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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