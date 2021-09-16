基隆市自15日開始針對75歲以上長者安排集中施打第二劑疫苗，第1天的施打率高達9成，市長林右昌16日前往市立體育館視察長者第2劑集中施打情形，獲得長者們一致好評。

林右昌表示，市府自15日起安排75歲以上長者施打第2劑疫苗，第1天的施打率非常高，各區列冊的施打率高達9成，他到場後特別詢問大家先前施打第1劑時是否有感到不適，只有部分長者說有疲倦感、也有1位說會想吐等，他特別叮囑長者們，第2劑疫苗施打之後，還是要注意身體的狀況。

林右昌還指出，相較於其他縣市的作法，基隆市在15日開打第0天就執行集中施打，讓有意施打疫苗的長者，大概有9成可以完成施打，至於無法在這3天施打的長者，也可到醫療院所預約接受施打。

林右昌說，對於市府很早就針對75歲以上長者造冊，且規畫分時段集中施打的作法，再加上有復康巴士、防疫公車及防疫計程車等配套措施，讓長者不用奔波，更不用擔心上網預約不到等，長輩們都異口同聲地表示相當滿意。

另外，基隆市警察局今日舉行第二、四分局卸、新任分局長交接典禮，林右昌歡迎2位新任分局長蘇旭茂、陳啓明以及新任主任祕書李俊德、督察長徐俊生加入市府團隊，除期許提升同仁專業本職學能，也對卸任同仁的貢獻表示肯定及感謝。