高嘉瑜（右）原本要求「在座的官員們已經打完第二劑的可以站來嗎？」在蘇貞昌（左）阻擋之下，高嘉瑜請蘇建榮、花敬群（左後方）上台備詢，蘇建榮、花敬群坦言已打過兩劑莫德納或AZ疫苗。（取自立法院議事轉播）

立法院今（22）日舉行第10屆第4會期第1次會議，民進黨立委高嘉瑜在質詢時，要求在座的官員們已經打完第二劑的站起來，蘇貞昌頻頻阻擋稱官員是來答詢，不舉手、不站起來。最後高嘉瑜請花敬群次長、財政部蘇建榮部長回應，他們也坦言，兩劑都是打莫德納或是AZ疫苗。

民進黨立委高嘉瑜今（22）日在立法院質詢蘇貞昌院長，是否要等到大家都打第二劑才打第二劑？還是預估什麼時候要打第二劑AZ？蘇貞昌回答表示，「疫苗不足我不搶，大家不打我率先，所以當時我率先全國第一個打，現在我沒有打也沒事，我一點都不急。」

高嘉瑜接著問，「在座的官員們已經打完第二劑的可以站起來嗎？」

蘇貞昌回應，「我們官員是來答詢，不舉手、不站起來。」

高嘉瑜：「官員可以出來？」

蘇貞昌：「妳要請哪一個來問？妳請他上台，他給妳回答，不用舉手、不用站起來！」

高嘉瑜：「官員有打完第二劑的可以站起來接受質詢嗎？」

蘇貞昌：「妳要請哪一位來？妳可以問他，他可以回答妳。」

高嘉瑜：「是不是請在座所有官員可以上台備詢？」

蘇貞昌：「妳這樣不會嫌太多嗎？只剩下一個位子。」

高嘉瑜：「因為我想要了解，到底我們現在的政府官員打完第二劑的有多少。」

蘇貞昌：「那妳一個一個請嘛，看妳要請哪一個來？」

高嘉瑜：「這樣會不會太勞師動眾？不然請花敬群次長、財政部蘇建榮部長，你們兩位率先做代表。」

財政部長蘇建榮坦承第一劑第二劑都是打莫德納，花敬群次長也說第一劑第二劑打AZ。

高嘉瑜強調，確實還有很多民眾沒有完成第二劑施打，到底什麼時候可以打到第二劑莫德納？目前到貨還是沒有辦法滿足大家需求，年底之前，剩下的可不可以完全到貨？陳時中則說，會盡量努力。