因對行政院長蘇貞昌「3＋11」專案報告內容不滿，國民黨團今天力阻蘇揆完成新會期施政報告，最終蘇揆僅以22秒完成施政報告，民進黨祕書長林錫耀批評，今天立院狀況，絕非朱立倫所強調的「中道理性」。對此，國民黨主席當選人朱立倫力挺藍委，稱對抗不理性的進黨只能採取非常手段，而蘇貞昌該做的不是上台報告，而是下台負責。

朱立倫說，國民黨今早杯葛施政報告，是要對抗違法失職、虧欠人民託付，不尊重在野黨的政府。民眾期待一個強力制衡監督執政黨的在野黨，國民黨不會為反而反、毫無章法，而是有論述，也有戰術。

朱立倫表示，金門藍委陳玉珍一早的奇襲，意外發現民進黨守議場的綠委根本都在睡覺，跟他們防疫期間的「落後部署」簡直風格一致。

朱立倫批評，民進黨用多數暴力霸凌人民，當時國民黨在今年6月善盡在野黨理性監督義務與責任，提出大採購國外疫苗、公開3＋11紀錄、國產疫苗EUA審查須公開等8項台灣社會高度關切的議題提案，民進黨卻全部反對，用多數表決封殺，此時還敢說「同島一命」，根本是「同黨一命」。

朱立倫指出，蘇貞昌說「人民有知的權利」，應該讓他上台報告施政，但其實他只講了45個字，這算什麼施政報告？國民黨會佔領發言台，就是為了維護人民知的權利，不讓民進黨輕輕帶過、隱藏3+11破口的真相。

朱立倫說，民進黨政府種種倒行逆施的作為，人民都看在眼裡。當蘇院長的民調大幅下滑，被指出是「兩年來最低」，代表民眾對政府的憤怒越來越高漲，蘇揆如果要讓「國家安全、社會安定、人民安心」，就該早日下台。