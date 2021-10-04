立法院副院長蔡其昌今稱，立委陳柏惟反對買國際疫苗，明明陳每周都很認真往返台中、台北問政，以及國民黨提案要加購的是大陸科興疫苗，所以陳柏惟投下反對票。文傳會前副主委鄭照新痛批，蔡其昌護航陳柏惟也不能說謊，力保中二也不能包庇。

蔡其昌稱，國民黨說陳柏惟問政不認真，說陳柏惟反對採購肺炎疫苗，這都不是事實，他明明每周都很認真的往返台中、台北問政，國民黨說陳柏惟在加購國際疫苗的提案中投下反對票，但實情是，國民黨提案要加購是大陸科興等疫苗，這時候國會議員不應再來亂，所以陳柏惟投下反對票，結果國民黨卻對外宣傳陳柏惟反對採購國際疫苗。

鄭照新指出，蔡其昌委員，國民黨什麼時候提案要買科興疫苗了？您貴為副院長，深諳提案內容與議事規則，請拿出一份「國民黨團」要買「科興疫苗」的提案好嗎？

鄭照新怒嗆，我們從現在開始計時，看您是要認錯道歉，還是偽造文書，都行，強調護航陳柏惟也不能說謊，力保中二也不能包庇。