立法院今（28）日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，國民黨團拂曉出擊，與民進黨團展開攻防戰，「金門女戰神」國民黨立委陳玉珍甚至一度被推倒在地，而她也拋出2點訴求，強調若行政院都做不到，民進黨立委只想著靠人海戰術，簇擁著蘇院長上台完成施政報告，「抱歉，國民黨團無法接受，只能一戰！」
陳玉珍在臉書發文表示，早上為了趕緊衝進議場，來不及好好說明，因此趁空檔補充一下國民黨團為何而戰。她說，本來這會期也想讓蘇貞昌院長和陳時中部長，好好針對3+11機師檢疫政策改變跟疫苗到貨量等問題來說清楚，可是當看到3+11行政院送來的報告，一點都不覺得3+11是防疫破口，甚至陳時中還說，3+11跟800條人命有什麼關係？這種沒心沒肝的說法，請問若不先向國人道歉，難道還讓他們在國會殿堂上大放厥詞嗎？
陳玉珍說，國民黨的訴求很清楚，首先是，交代清楚3+11黑箱決策的始末，沒會議記錄也請交出工作日誌。第二是對於因防疫破口後續引起800多條人命，向國人表達行政團隊的歉意。
若這2點行政院都做不到，且民進黨只想著靠人海戰術，簇擁著蘇院長上台完成施政報告，陳玉珍也說，「抱歉，國民黨團無法接受，只能一戰！」
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