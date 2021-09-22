台中市出現首例疑似因打完第二劑AZ疫苗後出現不良反應死亡個案，一名92歲男子9月16日打完第二劑AZ疫苗後當晚即發燒、抽搐緊急送醫，仍在9月17日死亡，醫院通報為疫苗不良反應事件，台中市衛生局也協助家屬申請疫苗注射不良反應救濟事宜。
台中市衛生局統計，截至9月22日上午10點止，AZ疫苗不良反應通報數計551案，其中含死亡案92案，而該名92歲男子則是唯一一例打第二劑死亡個案；而莫德納疫苗不良反應通報數計120案，其中含死亡案21案；另，高端疫苗不良反應通報數計28案，其中含死亡案1案。
台中市出現首例疑似因打完第二劑AZ疫苗後出現不良反應死亡個案，一名92歲男子9月16日打完第二劑AZ疫苗後當晚即發燒、抽搐緊急送醫，仍在9月17日死亡，醫院通報為疫苗不良反應事件，台中市衛生局也協助家屬申請疫苗注射不良反應救濟事宜。
台中市衛生局統計，截至9月22日上午10點止，AZ疫苗不良反應通報數計551案，其中含死亡案92案，而該名92歲男子則是唯一一例打第二劑死亡個案；而莫德納疫苗不良反應通報數計120案，其中含死亡案21案；另，高端疫苗不良反應通報數計28案，其中含死亡案1案。
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