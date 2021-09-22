花蓮國、高中生23日起陸續在校園施打BNT疫苗，據教育處統計，目前符合資格且願意接種學生逾1萬3000人，屆時將由四維高中近960位學生打頭陣，衛生局提醒學生，記得攜帶健保卡，多喝水、避免空腹、放鬆心情，如身體有不適，應暫緩接種，接種完也應避免劇烈運動。

教育處指出，縣內所轄符合接種條件的學生數有8218人，7540人同意接種，接種意願約91.74％，國立學校及私立高中職則由國教署統計，逾6000人願意接種。

花蓮BNT國高中生疫苗接種規畫，醫療團隊將在23日起至下月4日進入校園接種疫苗，衛生局呼籲，施打疫苗前晚，要有充足睡眠，接種當天，記得攜帶健保卡，多喝水、避免空腹、放鬆心情，如身體有不適，應暫緩接種，且接種後要休息30分鐘觀察身體狀況，避免劇烈活動。

四維高中是縣內第一所施打疫苗的學校，校方表示，校內共1003名學生造冊，959人有願意接種，施打意願高達96％左右，屆時將依慈濟醫院指引，安排25個班級逐一施打，若學生接種完後有不適症狀，依規定能請防疫假，不過還是希望由家長帶孩子回家休息。

此外，中央開放長者接種第2劑AZ、莫德納疫苗，縣府將依第1劑名單及戶籍地村里別造冊，23日將發放疫苗接種通知單，預計在27日到30日開打；另為讓已施打第1劑高端疫苗民眾順利接種第2劑，衛生局也將在22日預約平台截止後，下載未預約名冊，改以簡訊通知。