第九輪同步開放BNT及高端疫苗施打，預約至今天中午截止，共有78.1萬人完成BNT第1劑預約，預約率為86.2％，以及52.3萬人完成高端第2劑預約，預約率80.1％。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於有2成民眾尚未預約高端第2劑，會再通知提醒接種。

第九輪符合BNT預約資格者為90萬6086人，其中78萬1376人完成預約，預約率為86.2％，接種時程為9月25日至10月2日；高端疫苗符合資格人數為652833人，共52萬3231人完成預約，預約率80.1％。接種時程為9月27日到10月2日。

羅一鈞表示，由於第九輪同時開放2種疫苗施打，很多醫療院所只選擇施打其中1種疫苗，有可能民眾習慣的院所未提供自己要施打的疫苗，因此預計針對尚未預約的高端的2成民眾，會再通知提醒接種第2劑。

指揮中心統計，昨（21日）疫苗接種21萬4524人次，目前國內疫苗人口覆蓋率49.58％，劑次人口比57.16％。