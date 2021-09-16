家樂福桂林店驚傳確診者出沒 北市府證實：新個案還未列案號 18:462021/09/16 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福桂林店傳有確診者出沒停業消毒，北市府證實確有此事，該個案為新案例，尚未列案號。(圖／Google街景) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 又出現了確診者足跡！位在台北市萬華區的家樂福桂林店，今(16日)午突然在臉書發出公告，表示將配合政府單位指示停業消毒，直到17日凌晨才會恢復營業。對此，北市府證實，確實有確診者足跡，經過疫調後，今天下午通知場域清消。 據了解，該名個案尚未公布案號，因為個案要去北市某家醫院陪病，進行PCR篩檢後發見確診，該個案居住地為台北市，確認有家樂福桂林店該足跡，其他足跡正在疫調中。 幼兒園員工返家後確診！Ct值僅16 陳時中：需更嚴格匡列接觸者 幼兒園負責人解隔後確診 新北：匡列範圍增否已反應中央 #家樂福桂林店 #個案 #北市 #陪病 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃勤女清潔員染Delta 陳時中：環境感染可能性高 14:482021/09/16 生活 北市就服處媒合793個工作機會 均薪33K、最高100K 13:272021/09/16 財經 桃勤女員工染Delta 憂機場傳播鏈 04:102021/09/16 焦點要聞 桃勤女清潔員確診Delta新北足跡曝光 全在這一區 14:442021/09/16 生活 單日新增8確診 廈門同安區進出路口封閉管制 14:342021/09/16 兩岸 負責人解隔後確診 侯友宜：新北幼兒園疫情穩定控制中 15:232021/09/16 生活 柯文哲拚2024總統大選將尋求支持 侯友宜回應了 15:442021/09/16 政治 疫情亂流影響 無薪假家數、人數增 11:112021/09/16 財經 竹東分局前舞獅擺陣觸霉頭 警政署長怒：後面老大絕不放過 17:462021/09/16 社會 《國際產業》莫德納：不接種新冠加強劑 美國秋冬確診數將暴增60萬例 16:162021/09/16 財經 回報立陶宛 貿協8場拓銷會促採購 04:102021/09/16 財經焦點 生活熱門新聞 颱風「電母」最快中秋連假生成 今明午後防大雨 - 生活 氣象局曝中秋連假天氣 颱風最快周日生成 - 生活 BNT學生打完換誰打？陳時中點名這2族群優先 - 生活 台北人用iPhone 1特殊習慣掀網共鳴：一堆人這樣 - 生活 舞壇追憶羅曼菲 她為舞蹈界留下三大遺產 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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