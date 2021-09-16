又出現了確診者足跡！位在台北市萬華區的家樂福桂林店，今(16日)午突然在臉書發出公告，表示將配合政府單位指示停業消毒，直到17日凌晨才會恢復營業。對此，北市府證實，確實有確診者足跡，經過疫調後，今天下午通知場域清消。

據了解，該名個案尚未公布案號，因為個案要去北市某家醫院陪病，進行PCR篩檢後發見確診，該個案居住地為台北市，確認有家樂福桂林店該足跡，其他足跡正在疫調中。