新北市政府今（21）日下午公布先前新冠肺炎確診個案相關足跡，台北市一名確診個案18日曾到過板橋大遠百，19日正好進行全館例行性大清消；20日接獲新北市衛生局通知足跡，當日再進行一次大清消，遠百表示，全面落實防疫提供全體消費者和工作夥伴安心的購物和工作環境。

板橋大遠百9月19日、9月20日進行兩次大清消。（遠百提供）