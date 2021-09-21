確診足跡到過 板橋大遠百2度大清消 16:522021/09/21 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋大遠百9月19日、9月20日進行兩次大清消。（遠百提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府今（21）日下午公布先前新冠肺炎確診個案相關足跡，台北市一名確診個案18日曾到過板橋大遠百，19日正好進行全館例行性大清消；20日接獲新北市衛生局通知足跡，當日再進行一次大清消，遠百表示，全面落實防疫提供全體消費者和工作夥伴安心的購物和工作環境。 板橋大遠百9月19日、9月20日進行兩次大清消。（遠百提供） 中秋連假民眾口罩沒戴好 陳時中：兩個地方最嚴重 福建廈門每日新增確診病例數 已連續三天超過莆田 #板橋大遠百 #確診個案 #足跡 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診女學生中停台中春水堂 6員工快篩結果出爐 11:152021/09/21 生活 別被電視牆限制客廳格局！6 個創新電視牆設計 Q＆A，公領域動線、機能瞬間到位 09:002021/09/21 居家生活 連續3天無新增 全國學生確診人數維持754例 12:492021/09/21 生活 疫情下的中秋節 安心烤肉2大原則 這電器幫大忙 08:432021/09/21 健康 打過1劑BNT 確診女足跡遍6縣市 04:102021/09/21 焦點要聞 台灣失智診斷率僅5成 醫警告「失智海嘯」將至 政府應提升診斷量能 10:582021/09/21 健康 鍾南山團隊：囓齒動物疑為中間宿主 新冠難滅絕 04:102021/09/21 產業財經 染疫女留學生曾赴美麗華大直影城 看這部午夜場電影 15:432021/09/21 生活 大陸新增42例本土確診均在福建 廈門佔36例 10:372021/09/21 兩岸 確診留學女足跡遍布5縣市 接觸者30人PCR出爐 15:252021/09/21 生活 買東西常忘付錢 中市府：台灣約每77人有1人是失智者 15:552021/09/21 生活 生活熱門新聞 中秋節惹人嫌3禮品出爐 鄉民點名：有夠難吃 - 生活 蔡英文、賴清德都打高端 去不了美國？ 陳時中一句話神回 - 生活 108萬劑莫德納9／28起配送 兩大族群造冊接種 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 確診留學女足跡遍布5縣市 接觸者30人PCR出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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