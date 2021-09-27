獲頒屏東傑出選手獎的內埔農工拳擊隊李敏，特地穿著印尼傳統服飾出席頒獎典禮。（內埔農工提供／林和生屏東傳真）

接連2年在全中運上穿金戴銀的內埔農工拳擊隊李敏，身形高挑、輪廓深邃的她，特地穿著印尼傳統服飾，在屏東縣體育有功人員表揚大會中，接下傑出選手獎獎座。

來自國境之南恆春半島的李敏，母親是印尼新住民，談起接觸拳擊過程，她說，因為國中時體重過重，加上情緒控管等問題，媽媽特地找上住家附近健身房，在教練蔡耀鈞規畫下開啟拳擊路，不僅減重20公斤，也逐漸打出興趣，首次參加縣運，便展現初生之犢氣勢，在國女組70公斤級拿下冠軍。

恆春國中畢業後，遠赴百公里外的拳擊名校內埔農工體育班就讀，接受教練傅志群正統且專業訓練，近幾年在全運會上開始嶄露頭角。

在今年同樣榮獲傑出教練獎的傅志群指出，李敏雖來自單親家庭，家中經濟狀況不好，但她不曾向命運低頭，除在學業表現優異、班上成績總維持前2名外，校內英語朗讀、繪畫等學藝競賽更是屢屢獲獎，可說是文武雙全。

此外，她更是一位認真上進、極具潛力的選手，傅志群不諱言，拳擊訓練過程艱辛且乏味，甚至有時候會面臨傷痛打擊意志，但她總是咬牙苦撐，完成每次訓練，這種精神十分值得鼓勵。

李敏則謙虛地說，很驚喜、也很高興能獲得這獎項，尤其因為訓練，必須長年與媽媽分隔兩地，老師、教練、防護員及拳館學長姊，就像是家人一樣陪伴在身邊，非常感謝師長們的指導與照顧。

她期許自己能更上一層樓，在拳擊界打出一片天，為自己和媽媽爭一口氣，也回報所有人對她一直以來的關心和支持。