何春木先生百歲紀念特展，即日起至10月12日在文化部文化資產園區展出。（台中市政府提供）

適逢台灣民主政治及文化的重要推手何春木先生百歲冥誕，財團法人何春木文教基金會舉辦《何春木先生百歲紀念特展》，即日起至10月12日在文化部文化資產園區展出。市長盧秀燕3日出席開幕式表示，何春木先生對於民主政治及文化推廣貢獻良多，歡迎民眾前來欣賞展覽。

盧秀燕指出，今天大家在這裡共同懷念台灣民主前輩「春木仙」100歲生日，台灣人尊稱「仙」代表具備社會聲望與貢獻，也是對春木仙的尊敬與敬仰。她回憶提到，她的公公曾經與春木仙同時擔任省議員，春木仙每次看到她都會輕聲說聲「加油喔！」他就是這麼慈祥的人。

盧秀燕表示，春木仙對台灣民主政治貢獻良多，他跟她一樣曾擔任記者，退休後創立文教基金會，全力推動本土文學及藝術發展，今天百歲紀念不分黨派共同懷念，春木仙推動的民主運動精神也由市議員何敏誠等人傳承，相信可以持續發揚光大。

特展中展出100多張照片與文物，包括1950至1990年代台灣民主運動發展歷程，以及發生在台中市的政治事件與知名人物等，也展出1979年美麗島事件發生前的台中「728事件」與「美麗島之夜」照片，以及1980年代中期的黨外政見會萬人空巷場面，相當珍貴。

文化局指出，何春木先生創立的基金會贊助「台灣新文學」雜誌創辦，成為推廣台灣文學最堅實的後盾，多年來持續舉辦文學夏令營、音樂會、攝影展、系列講座等多項文化活動，更贊助書籍製作及出版，並製作電視節目《人文台灣》，介紹中部具代表性的傳統藝師包含陳萬能、施鎮洋、李榮烈等人，以及文學家如陳千武、白萩、詹冰、吳晟等人，對於台中文化推廣傳承有目共睹。

此外，此次特展中也放映基金會製作的「何春木先生紀錄片」，片中詳細記錄何春木先生學術養成、政治參與及文化推廣的生命歷程，深刻描述何春木先生對於台灣的貢獻，歡迎有興趣的民眾前往參觀。