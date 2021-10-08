福爾摩沙台新夢想家2021-22球季將於台中洲際多功能運動中心（以下簡稱洲際迷你蛋）舉行主場賽事，8日台新夢想家董事長張承中以及制服組田壘前往台中市政府拜會市長盧秀燕，董事長張承中表示，球團目前添購NBA等級運動木地板及全新的賽事設備，目標打造中台灣高規格的場地，提供給球迷舒適的觀賽環境與體驗。

台新夢想家籃球隊於中部深耕近4年，去年6月更成立「台中市夢想家青年隊」，積極培育中部在地子弟兵，也積極規劃基層校園巡迴計畫，目前已完成超過30場活動，期待能夠埋下更多籃球種子，也展現深耕臺中的決心。

盧秀燕市長表示，台新夢想家籃球隊積極推廣籃球運動的成果有目共睹，新球季他們將以洲際迷你蛋作為主場，市府也將會持續與球隊攜手營造優質運動環境，「相信他們的到來對台中籃球迷是一大福音，市府會成為他們夥伴及後盾，也期待能夠繼續深化彼此合作！」

台新夢想家董事長張承中表示，盧市長一直以來皆全力支持籃球職業賽事，這次也非常謝謝她願意全力支持夢想家，新球季夢想家將會打造國際級的比賽場地，特別採用為奧運賽事、NBA等級之專業比賽用地板，此木地板更獲國際籃球總會（FIBA）之一級認證。

此外，籃框及球員休息室等硬體設施及賽事設備也都投入經費重新添購，盼能帶給球迷優質的觀賽品質。 「夢想家將會於台中用心經營、活化場館，並規劃豐富多元的活動，帶給球迷全方位的籃球盛宴，請球迷敬請期待！」