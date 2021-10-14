刪Q行動進入最後倒數，蔡總統終於出手了，本以為她會堅守最後一點形象，不會輕易沾鍋，大概看到形勢真的不行了，只好紆尊降貴，下達昧著良心的指令：｢別讓認真做事的人孤單｣。

老大都講話了，底下的大小綠當然也不再裝模作樣，個個挽起袖子，全力搶救這位｢3Q大兵｣。

其實一開始國民黨就犯了戰略上的錯誤，3Q挺來豬、擋疫苗、撞人肇逃、又觸碰到毒和賭等最基本的道德底線，原可不費吹灰之力即可將其扳倒，孰想新上任的黨主席求功心切，親率大軍圍剿，終於激起對方危機意識，善於演戲的3Q大兵藉眼淚攻勢順利將單純的選罷攻防誘導至政黨對決。

刪Q行動其實手上還有糧秣，只看能不能請動美麗島電子報董事長吳子嘉口中的｢媽祖婆｣盧秀燕了。

本來盧也不必淌這趟渾水，盧因專心市政、關切民瘼，且甚少涉及政治對抗而深受台中市民愛戴，全國的支持聲量也很高，關於刪Q一事能不碰就不碰，上駟何須對下駟？

然而現在局勢丕變，大小綠全部總動員，也該是｢中霸天｣亮劍的時候了，｢媽祖婆｣下凡收妖，鹿死誰手但看此一番。

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